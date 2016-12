Raiola porta Capoue al Napoli 

16:50 - Qualcosa si sta muovendo sul fronte Etienne Capoue al Napoli. Mino Raiola, dopo numerosi contatti con il ds azzurro Bigon, è arrivato in mattinata a Londra per parlare della cessione del suo assistito con il Tottenham. Il procuratore chiederà agli Spurs di accettare la proposta del club di De Laurentiis. Il centrocampista è il rinforzo chiesto da Benitez ed è pronto a dire sì al Napoli visto che in Premier non ha ancora trovato il suo spazio.

Per ora Bigon è ancora in Italia, ma segue da vicinissimo quello che sta succedendo a Londra e aspetta notizie positive da Raiola. Non escluso anche un suo viaggio in Inghileterra per chiudere l'affare con il Tottenham. Il Napoli è alla stretta finale, gli Spurs per il momento non hanno ancora mollato.

In alternativa c'è Ralf del Corinthians, ma è extracomunitario e quindi bloccherebbe l'altro rinforzo, il difensore Henrique del Palmeiras. Gli azzurri hanno un solo posto a disposizione.