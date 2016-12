Rafa Benitez: "Higuain e Callejon non si toccano"

17:35 - "Una squadra che segna 104 gol in una stagione può essere definitiva difensiva?" con questa domanda Benitez risponde alle accuse di eccessivo difensivismo da parte del Napoli e rincara la dose affermando che è proprio la difesa il reparto da migliorare. Dopo aver blindato Higuain e Callejon "hanno ricevuto offerte, ma non partiranno perché sono fondamentali", Rafa chiude la porta anche a Diego Lopez "al momento non lo abbiamo considerato".

Chiusura inevitabile sui continui paragoni con il Napoli di Mazzarri "la sua era un'ottima squadra di contropiede, noi cerchiamo di avere più possesso, la gente gode del nostro calcio perché abbiamo fatto tanti gol" e sulla trattativa sfumata per Mascherano, suo pupillo dai tempi di Liverpool: "Cercavamo giocatori con esperienza, carattere e leadership, Javier è stato uno dei primi nomi che abbiamo valutato. Quando abbiamo parlato col suo agente, ci disse che avrebbe rinnovato a breve con il Barcellona e che la vedeva un'operazione impossibile. E' stato tutto molto corretto".