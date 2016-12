Rabiot verso la Roma, Juve beffata 

08:25 - La Roma, con un colpo di reni, si è assicurata Adrien Rabiot. Un emissario giallorosso è volato a Parigi per mettere le mani sul giovane centrocampista e ha battuto la concorrenza di tutti, dalla Juventus al Real Madrid. Sabatini lo seguiva da tempo e nelle ultime ora ha dato l'accelerazione decisiva alla trattativa. Il giovane talento francese costa 5 milioni di euro perché il suo contratto è in scadenza fra 11 mesi e non ha nessuna voglia di rinnovarlo.

Continua la linea verde della Roma che è sempre più decisa a puntare sui giovani. In questo caso, però, Rabiot è utile non solo in prospettiva futura. Il classe 1995 è stato scoperto da Carlo Ancelotti che lo ha lanciato nel mondo dei grandi e vanta già una buona esperienza in campo internazionale vista la sua giovane età. Centrocampista a tutto tondo: grandi dote fisiche e personalità in mezzo al campo. Rudi Garcia ha dato l'ok: i due parlano la stessa lingua anche tatticamente e Rabiot sotto la sua guida può diventare un campione.