Quagliarella: quasi fatta col Toro, tentativo in extremis del Napoli

18:09 - Il futuro di Fabio Quagliarella è sempre più granata. Per il passaggio al Torino dell'attaccante della Juventus ormai è praticamente cosa fatta e mancano soltanto gli ultimi dettagli. Il giocatore è atteso a breve nel ritiro granata per aggregarsi al gruppo, ma nelle ultime ore nella trattativa si è inserito anche il Napoli. Un tentativo in extremis, che potrebbe anche far cambiare idea alla punta.



Una mossa a sorpresa, alimentata soprattutto dai dubbi su Michu di una parte della società di De Laurentiis. Nel dettaglio, il giocatore dello Swansea non convince tutti, mentre Quagliarella, per età ed esperienza, è considerato l'uomo giusto per garantire qualità in attacco e dare il cambio alle prime scelte di Benitez. Finale di trattaiva col brivido, dunque, per il "Quaglia", conteso tra Torino e Napoli.