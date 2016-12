Puzzle Candreva: spunta il Psg tra Udinese e Lazio

23:20 - Il rebus sul futuro di Antonio Candreva si sta trasformando velocemente in un puzzle. Oltre alle solite note, Lazio e Udinese comproprietarie del cartellino e alla Juventus, c'è da registrare l'interesse del Paris Saint Germain. Il centrocampista, reduce dai 12 gol in campionato, è visto come una valida alternativa al costoso Hazard. Prima però resta da risolvere la comproprietà tra l'Udinese e la Lazio, con Conte alla finestra.