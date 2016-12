Psg, Verratti non si muove: pronto il rinnovo

17:49 - Il Psg non molla Marco Verratti. Secondo quanto riporta L'Equipe, il club francese non avrebbe infatti alcuna intenzione di cedere alle lusinghe del Real Madrid, pronto a sborsare ben 40 milioni di euro per il talento azzurro. Anzi, giovedì l'agente del giocatore si incontrerà con il ds parigino Olivier Letang per parlare del futuro del suo assistito e di un importante rinnovo contrattuale.

Al momento non è trapelata alcuna indiscrezione sulle cifre, ma l'offerta dei Blancos a Verratti peserà sicuramente. Il Real, infatti, si è detto pronto a far firmare al centrocampista un contratto complessivo da 20 milioni di euro. Roba da top player. E il Psg lo sa bene. Se vuole trattenere il giocatore, dovrà almeno pareggiare l'offerta spagnola.