Psg, Verratti: "Io alla Juventus? Sarebbe un passo indietro"

12:34 - La Juventus nel cuore, ma non nell'immediato futuro. Marco Verratti ha le idee chiare ma, nonostante i rumours continui, la volontà non è quella di tornare a giocare in Italia. Lo ha rivelato il centrocampista del Psg in un'intervista a L'Equipe: "Io alla Juventus? Quand'ero bambino amavo il club bianconero. Ora sono felice a Parigi e il progetto del Psg è tra i migliori al mondo. Andare alla Juventus ora sarebbe un passo indietro".

Il futuro dunque parlerà ancora francese, almeno è questa la volontà del pescarese in forza al Paris Saint Germain: "Qui chi viene allo stadio viene a vedere uno spettacolo unico, tra i migliori al mondo. Se dovessi finire alla Juventus farei senza dubbio un passo indietro. Al Psg c'è la possibilità di vincere tutto nei prossimi anni".