Psg, spese folli: Vidal e Benatia tra gli obiettivi di Blanc

20:29 - Nonostante sia vicinissimo al secondo titolo di Ligue 1 consecutivo e sia ancora in corsa per la conquista della Champions League, il Psg è pronto a spese folli nella prossima estate. Secondo la stampa transalpina, Al Khelaifi vorrebbe fare compere in Italia: Vidal e Benatia gli obiettivi. Il cileno sarebbe addirittura preferito a Paul Pogba, altro obiettivo sensibile. Per la panchina invece si candida Mourinho da Londra: "Mai dire mai".

Il progetto degli sceicchi di trasformare il club transalpino in una specie di All Stars team continua. In barba al Fair Play Finanziario, a meno delle tante attese sanzioni previste nei prossimi mesi, gli uomini mercato del Psg continuano a consumare penne per segnarsi sui rispettivi taccuini questo o quel rinforzo. Certo Sirigu tra i pali, il primo rinforzo di livello riguarda la difesa con il brasiliano Alex in uscita. Il sogno è David Luiz, ma la dirigenza araba è molto attratta da Mehdi Benatia della Roma. Un'offerta alla Roma è in programma.

A centrocampo invece l'attenzione è tutta sulla Juventus. La coppia Pogba-Vidal ha fatto innamorare tecnico e dirigenza, ma secondo le fonti francesi sarebbe il cileno il vero obiettivo del club ancora prima di Pogba. Davanti invece il sogno proibito è Hazard, difficile da strappare a Londra addirittura più di José Mourinho che a RMC Sport ha dichiarato: "Sono molto felice al Chelsea, ne abbiamo costruito uno nuovo. Non vedo bene un futuro lontano da Londra. Ma amo il calcio e se un giorno dovessi non essere più al Chelsea, perché non allenare il Psg? Mai dire mai".