Psg: preso David Luiz dal Chelsea

23:26 - David Luiz è un nuovo giocatore del Paris St.Germain. E' stato il club parigino ad annunciarlo sul proprio sito: "Il Psg e il Chelsea confermano di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento del calciatore, che diventerà ufficiale il 10 giugno, dopo l'apertura del mercato. La volontà di entrambi i club - si legge - era chiudere subito la trattativa e dare al giocatore la possibilità di affrontare serenamente il Mondiale". Operazione da 50 milioni.



Il Paris Saint Germain riforma con Thiago Silva la coppia centrale del Brasile. Il riccioluto centrale non piaceva a Mourinho che l'ha schierato quasi sempre a centrocampo e così il ragazzo ha deciso di accettare le lusinghe del PSG, preferito al Bayern Monaco di Pep Guardiola. Il Daily Mail parlava di un'offerta shock da 60 milioni di euro, in realtà si è chiuso intorno ai 50.

L'arrivo di David Luiz libera probabilmente Marquinhos visto che Alex sembra vicino al rinnovo di contratto. Il giovane centrale brasiliano, che a Parigi ha avuto pochissimo spazio dopo il trasferimento dalla Roma per 35 milioni di euro, potrebbe così partire per Barcellona, club che già lo aveva cercato ai tempi dell'avventura giallorossa. E' un profilo ideale per i blaugrana che cercano un centrale di ruolo, giovane e con buone doti tecniche, da affiancare a Piquè.