Psg, Pastore: "Se la Roma chiama, vedremo..."

16:40 - "La Roma? Se dovesse chiamare si vedrà». Così Javier Pastore ha commentato le voci su un suo possibile trasferimento alla Roma a gennaio. "Sono felice qui al Psg e non penso di andare via in questo momento. Ci sono squadre che hanno parlato col club e col mio procuratore. La Roma sta facendo benissimo ed è una bellissima squadra. Se dovesse chiamare vedremo". Intanto l'Equipe ha scritto di una proposta del club parigino per lo scambio con Pjanic.

Da una parte, dunque, l'apertura dell'ex giocatore del Palermo che a Roma ritroverebbe l'uomo che lo ha scoperto e portato in Italia, cioé Walter Sabatini. Dall'altra l'insistenza del Paris Saint Germain per il bosniaco, in scadenza di contratto con la Roma nel giugno 2015. Voci che continuano a rincorrersi e che, nonostante le parole dello stesso Pjanic, lasciano intendere come sotto traccia la situazione sia estremamente fluida. I parigini stimano intorno ai 20 milioni il valore del cartellino del centrocampista giallorosso, una decina in meno rispetto alla valutazione della Roma. Da qui l'idea di uno scambio. Scambio che la dirigenza romanista non intende però certo alla pari: il problema, come detto, resta però quel rinnovo che non arriva e che a lungo andare rischia di mettere i giallorossi in una situazione di debolezza e difficoltà.