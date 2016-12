Psg, operazione shock: lo sceicco disposto a pagare 400 milioni per Messi

21:09 - Mediaticamente una bomba: il valore di Messi è di 400 mln di euro e c'è chi è disposto a investirli per strappare l'argentino al Barcellona. La rivelazione, che ha guadagnato tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli, arriva da Gerardo Molina, esperto di marketing sportivo: "Tre club europei mi hanno chiesto di fare una valutazione e uno è disposto a tutto pur di prendere Leo" ha detto a Cadena Ser. Nessun nome ma il riferimento chiaro al Psg.

Parole, come detto, di Gerardo Molina, professore e specialista in marketing sportivo internazionale alla guida della "Euromericas Sport Marketing", rilasciate alla trasmissione "La Graderia" di Cadena Ser.



"Non posso fare nomi per una questione di privacy, però tre grandi club europei ci hanno commissionato uno studio per valutare quale sia il reale valore di Messi e come si possa imbastire un'operazione per strapparlo al Barcellona. Ebbene, il valore del 'sistema Messi' è stato calcolato in 401 milioni di euro e tra le società che si sono rivolte a noi ce ne è una in particolare che sta valutando l'operazione". Queste le parole, dietro le quali i media spagnoli vedono l'ombra minacciossa dello sceicco qatariota padrone del Paris Saint Germain.



"L'impatto mediatico di Messi - ha continuato Molina - surclassa quello di Cristiano Ronaldo che vale tra i 150 e i 160 milioni. Questo è un risultato di uno studio durato anni. Acquistare Messi anche a queste cifre sarebbe comunque un investimento positivo".