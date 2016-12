Psg, Menez non rinnova. Inter e Juventus alla finestra

16:46 - A Parigi non c'è posto per tutti. Ibra, Cavani, Lavezzi, Pastore e poi, in fondo alla lista, Jeremy Menez. L'ex Roma è stanco di non trovare posto nel Psg e così, a Radio France Bleu, ha dichiarato a chiare lettere quello che sarà il suo futuro: "Qui è finita, non abbiamo trovato nessun accordo, tra 3 mesi deciderò il mio futuro". Il malumore aleggiava da tempo sul conto di Menez, ma queste parole trafugano ogni dubbio.

Il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno e sarà, quindi, acquistabile a parametro zero. Un'affare imperdibile. Sulle tracce del 26enne c'è l'Inter e la Juventus, oltre il Bayer Leverkusen e le inglesi Arsenal e Liverpool. Possibile un'asta al rialzo, ma attenzione che in questi casi è il giocatore che ha pieno potere decisionale. I bianconeri di Antonio Conte hanno sondato il terreno già a gennaio, e i rapporti con il Psg sono costanti. Anche Mazzarri sarebbe felice di accogliere Menez alla Pinetina, e l'Inter si è mostrata oculata nell'ingaggiare i giocatori in scadenza. L'Italia sembra avere una corsia preferenziale nelle scelte del francese, considerando anche la positiva esperienza alla Roma. Difficilmente il Psg si opporrà alla decisione del calciatore, e quindi...la caccia a Menez è ufficialmente aperta.