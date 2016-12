Psg-Di Maria, ci siamo. Al Real Madrid 65 milioni

13:56 - James Rodriguez ha sbloccato il mercato delle big europee. L'acquisto del colombiano da parte del Real Madrid rischia di scatenare un vero e proprio domino di grandi nomi: il Psg, infatti, è ad un passo dal chiudere per Angel Di Maria. Alle Merengues andranno circa 65 milioni di euro (15 in meno di quelli spesi per il capocannoniere del Mondiale), i francesi per finanziare l'acquisto del 'Fideo' venderanno con ogni probabilità Edinson Cavani al Manchester United.

Andiamo con ordine. Dalla Spagna giunge infatti la notizia che il Psg e Di Maria sono ai dettagli: al giocatore andranno quegli 8 milioni di euro all'anno che il Real Madrid non ha voluto garantirgli. Scelta della società, non certo di un Carlo Ancelotti che avrebbe fatto il diavolo a quattro per tenere il 'Fideo': tant'è, si consolerà con James Rodriguez.



Intanto il Psg è partito per la tournée ad Hong Kong senza Cavani, sul quale da alcune settimane è piombato Louis Van Gaal: da stabilire il denaro che lo United verserà nelle casse francesi, ma è probabile che la cifra si avvicini a quella sborsata per l'acquisto di Di Maria. Il mercato europeo regala dunque fuochi d'artificio: l'Italia ancora una volta sta a guardare, con un po' di nostalgia per il passato.