Psg, Cavani 'tagliato' dal poster. Il Manchester United osserva 

10:31 - Fuori Cavani, dentro Cabaye. Non è un cambio difensivo di Blanc ma la differenza tra i poster che presentano la prima e la seconda maglia del Paris Saint Germain. Il Matador è misteriosamente scomparso dal gruppo di giocatori che indossano la maglia bianca da trasferta dei parigini. Un cambio che gli inglesi hanno interpretato come un indizio del probabile divorzio tra Cavani e la sua attuale squadra. Lo United, si sa, lo segue con attenzione.

Un'assenza, quella di Cavani, che si fa notare. Quattro giocatori su cinque, infatti, compaiono in entrambe le immagini: Ibrahimovic, David Luiz, Matuidi e Thiago Silva. L'unico che non indossa sia la maglia blu che quella bianca è Edinson Cavani, che lascia il posto al centrocampista Cabaye, acquistato quest'anno dal Newcastle. Negli ultimi giorni, dopo la smentita dei parigini e il no al presunto scambio con Rooney, le voci di un trasferimento del Matador allo United si erano raffreddate. Ma è bastato un poster a riaccendere il mercato sull'asse Parigi-Manchester.