Psg, Cavani: è super asta tra Chelsea, Manchester United e City 

00:33 - Cavani in Premier. Possibile se non probabile. Questo sostengono in Inghilterra: pronta un'asta milionaria che vede interessate tre big, un super-derby Londra-Manchester, con Chelsea, United e City pronti a sborsare 60 e oltre milioni di euro per l'attaccante uruguagio del Psg. Già a gennaio il colpo era stato tentato dallo United, mettendo sul tavolo lo scambio con Rooney: per il prossimo giugno è pronto un nuovo assalto. Triplice stavolta.

Il Chelsea per sostituire Eto'o, lo United per rilanciarsi, il City per dare l'assalto a quella Champions che pure quest'anno, a meno di miracoli, è volata via. Ognuno con ragioni forti per puntare dritto sull'ex napoletano, confidando anche sui primi scricchiolii che arrivano da Parigi, che raccontano di un rapporto non idilliaco con Blanc e di una insoddisfazione per un impiego tattico accettato ma non condiviso. Operazione milionaria, ovviamente, per tre corazzate pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi.