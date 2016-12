Psg, Blanc: "Vorrei Pjanic entro fine gennaio"

17:39 - Pjanic nel mirino del Psg. Notizia già nota, un interesse da concretizzare per la prossima stagione. La novità è arrivata però da Laurent Blanc ha parlato maniera molto chiara: "Pjanic ci piace e potrebbe essere una opportunità già in questo mercato d'inverno: può essere un valida alternativa a Cabaye qualora non riuscissimo a prenderlo". Ma la Roma ha risposto con una nota su twitter: "Non c'è nessuna trattativa in corso, non è in vendita".

Blanc ha poi proseguito: "Se arrivasse un rinforzo a centrocampo durante il mercato invernale ne sarei molto felice. Pjanic potrebbe essere un'alternativa a Cabaye - il riferimento al giocatore del Newcastle nell'orbita del Psg - sono entrambi due obiettivi, se ne arrivasse uno sarebbe un bene, altrimenti ne faremo a meno. Ma sono due calciatori che ci interessano, sono molto tecnici e hanno un profilo simile, non c'è una prima e una seconda scelta. Manchester United su Cavani? Oggi è impossibile per gli altri prendere uno dei nostri giocatori migliori".

AS Roma precisa che non esiste alcuna trattativa per la cessione di Miralem Pjanic. Il calciatore non è in vendita #Pjanic #ASR

— A.S. Roma (@OfficialASRoma) 24 Gennaio 2014