Psg, Blanc: "Arriva Conte? Ho le valigie pronte"

16:38 - Conte sulla panchina del Psg? Le smentite, prima del club parigino e poi dello stesso ex tecnico della Juve, sono già arrivate. Dal canto suo l'attuale allenatore dei campioni di Francia Laurent Blanc replica alle voci con ironia. "Ho le valigie pronte - ha scherzato in merito alle indiscrezioni di mercato - In questo lavoro non c'è il tempo di disfare le valigie che le devi riutilizzare a volte. Le mie sono garage".

L'ex difensore dell'Inter non sembra soffrire nemmeno la pressione, vista la battuta con la quale ha chiuso il discorso di mercato in conferenza stampa.