Psg, assalto a Pogba: vertice con la Juventus

15:20 - L'assalto al centrocampista della Juventus, Paul Pogba, è partito. Nell'ufficiosità, ma è ufficialmente iniziato su due fronti: Parigi e Madrid, Psg e Real. Il corteggiamento più insistente, nonostante le smentite di Andrea Agnelli, arriva dalla capitale francese. Il presidente bianconero ha incontrato Nasser Al Khelaifi in un albergo del centro, un'ora di chiacchiere e una certezza: il Psg sfiorerà i 70 milioni per il grande colpo. Ma c'è il Real.

La situazione però al momento è cristalizzata con le parti che si sono promesse un nuovo incontro di mercato prima della prossima estate. La posizione della Juventus però è estremamente solida. Non solo i bianconeri non hanno assoluto bisogno di cedere il giocatore, in più i rapporti con lo stesso e il suo agente Mino Raiola sono ottimi, con un rinnovo contrattuale in vista fino al 2018 con un ingaggio netto vicino ai 4,5 milioni di euro. L'interesse di Real Madrid, Chelsea e Manchester City mette poi la società torinese in una botte di ferro con una strategia al rialzo sempre più forte. Una cosa è certa: nell'incontro parigino il proprietario del Psg ha confermato che l'offerta potrebbe sfiorare i 70 milioni di euro e che il corteggiamento continuerà imperterrito fino all'ultimo momento disponibile, con un ingaggio al giocatore vicino agli 8 milioni netti all'anno. Dalla Spagna intanto parlano dell'inserimento prepotente del Real Madrid con Zidane a svolgere un ruolo importante nel tenere i rapporti con la Juventus.