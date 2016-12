PSG, Al Thani: "L'acquisto di David Luiz è la nostra risposta al Fair Play Finanziario"

13:03 - Intercettato da "L'Equipe" sugli spalti del Roland Garros, Tamim Al Thani, proprietario del PSG, spiega il suo punto di vista riguardo la multa della UEFA: "L'acquisto di David Luiz è la nostra risposta al Fair play finanziario. Noi abbiamo sempre rispettato i parametri legati al mercato". Lo sceicco svela anche qual è il suo obiettivo per la prossima stagione: "Vincere la Champions League è l'obiettivo primario"

Il PSG apre la sfida alla UEFA. La multa di 60 milioni di euro, per non aver rispettato le norme del fair-play finanziario e la rosa ridotta da 25 a 21 giocatori in Champions League sembra non aver sconvolto più di tanto la ricchissima società qatariota. Lo dimostra non solo il fatto che i parigini sono visti come tra i più attivi sul calciomercato ma anche l'acquisto di David Luiz dal Chelsea per l'incredibile cifra di 60 milioni di euro, diventando così il difensore più pagato nel mondo del calcio.