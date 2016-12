Psg, Al Khelaifi: "Pogba non ci serve e ci teniamo Cavani"

22:25 - Nessuno scambio Cavani-Pogba. Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi si tiene stretto il Matador e allontana il francese della Juve. "Messi, Ronaldo e Pogba? Non abbiamo bisogno di nuovi giocatori - ha detto a Rmc Sport - Rispetto molto Messi e Ronaldo, ma la nostra star è Ibra, insieme a Cavani, che è molto importante per noi, un grande professionista, molto generoso in campo. La nostra decisione è chiara: resta qui perché per noi è una star".

Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi nega dunque la voce, circolata negli ultimi giorni, di un eventuale sacrificio di Cavani per arrivare al centrocampista della Juve Pogba, sogno del club francese da diverso tempo. Intanto il morale è altissimo in casa Psg dopo il successo per 3-1 sul Chelsea di Mourinho nell'andata dei quarti di Champions League. E nonostante l'infortunio di Ibra che terrà lo svedese lontano dai campi per un mese: "La Champions al Psg? Nel calcio tutto è possibile, il nostro progetto è vincerla in cinque anni, se arrivasse quest'anno sarebbe fantastico".