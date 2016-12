Psg, Al-Khelaifi: "Di Maria troppo caro, non arriverà"

17:22 - Si allontana - almeno a parole - l'approdo di Angel Di Maria al Paris Saint Germain. A dichiarare chiusa in negativo la trattativa con il Real Madrid è stato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi durante la presentazione di David Luiz: "Abbiamo parlato con Perez, ma è troppo caro anche per noi e quindi abbiamo stoppato la trattativa". Una chiusura che però, visti i precedenti, non fa calare del tutto il sipario sulla vicenda.

La sensazione è che le parole di Al-Khelaifi altro non siano che l'ultimo tentativo di far calare il prezzo del cartellino della stella argentina. Una tattica molto simile fu adottata nel giugno del 2012 nel bel mezzo dei colloqui con il Milan per Thiago Silva quando un comunicato ufficiale del club parigini dichiarò chiuso ogni discorso per il difensore brasiliano, salvo poi ufficializzare l'acquisto da lì a qualche giorno.