Psg, Al Jelaifi: "Impossibile prendere Messi"

12:38 - Portare via Messi da Barcellona è una missione impossibile. Si è arreso anche il presidente del Paris Saint Germain, Nasser al Jelaifi: "Per il momento è infattibile anche per noi - ha dichiarato a Le Parisien -, in ogni caso non abbiamo mai avuto contatti col giocatore o col Barcellona. Se Messi non viene a Parigi è perché anche nel calcio esistono dei limiti che non si possono superare. Nemmeno il Psg ha un budget illimitato".