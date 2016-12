Psg: 70 mln per Pogba ma la Juve aspetta Real e Chelsea 

11:39 - Un'asta vera e propria, al rialzo vertiginoso: forse non sino ai 100 milioni indicati dall'agente del giocatore, Mino Raiola, ma molto vicino a quella cifra stratosferica. Ecco cosa si prospetta per il futuro di Paul Pogba. Da una parte il Psg, che per il francese ha pronti 70 mln, dall'altra la Juve che in attesa di discutere il rinnovo contrattuale col giocatore - accordo sino al 2018 a 4.5 mln a stagione - attende il rialzo di Real e Chelsea.

Cifre riportate da La Gazzetta dello Sport, cifre che in Francia fanno discutere e che, comunque le si giudichi, testimoniano la volontà del club di Nasser Al Khelaifi di riportare in patria il gioiellino bianconero a tutti i costi. Un progetto - che prevede tra l'altro anche il romanista Pjanic - per dare l'assalto alla Champions, trionfare in Europa, affermare la leadership mondiale del Psg.



La Juve attende. Attende l'incontro con Mino Raiola, il procuratore di Pogba - per discutere il rinnovo, tutelarsi, provare a trattenere l'ex Manchester Utd - e attende anche che Real e Chelsea facciano la contromossa e affondino il colpo. Il tutto, da parte di Marotta e Agnelli, con piena consapevolezza e razionalità: una strategia in ogni caso vincente.