Psg, 60 milioni per avere Di Maria

12:22 - Angel Di Maria avrebbe detto "no" alle avances del Manchester United, pronto a offrirgli qualcosa come 10 milioni di euro a stagione. E questo perché pare che sul talento argentino ci sia il Psg. Secondo fonti spagnole, infatti, il club francese si sarebbe accordato con il Real Madrid per portare Di Maria sotto la Tour Eiffel: 60 milioni di euro la cifra dell'accordo. Venerdì ci sarebbe stato un summit a Madrid tra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi.

La cifra incassata dalla cessione di Di Maria verrebbe subito reinvestita su James Rodriguez, la stella colombiana del Monaco. I contatti tra Madrid e il club monegasco sono iniziati da qualche settimana e, una volta chiusa, la "pratica" Di Maria, sarà perfezionata entro breve tempo.