Pogba spaventa la Juve: "Nessun incontro per il rinnovo: ultimi giorni di mercato molto caldi" 

00:36 - Il futuro di Paul Pogba è tutt'altro che chiaro. Nonostante le parole del dg della Juve Beppe Marotta ("Siamo a buon punto per il rinnovo"), dalla Francia arrivano notizie che non possono lasciare tranquilli i tifosi bianconeri. "Non c'è stato nessun incontro - queste le parole dell'agente riportate da L'Equipe - e nessun appuntamento è in previsione. Gli ultimi dieci giorni di mercato si annunciano importanti e movimentati".

Parole pesanti accompagnate però da una postilla - sempre stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino- che lascia spazio a qualche spiraglio positivo: "Non finiremo mai di ripetere però che, per ora, Paul si trova bene a Torino. Sarà un periodo importate e movimentato".