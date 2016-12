Pogba, il Manchester United offre 50 milioni

10:25 - Poco meno di 50 milioni di euro per Paul Pogba: è questa l'offerta che David Moyes, domenica al Sant'Elia per Cagliari-Juve, ha presentato a Beppe Marotta. Il manager del Manchester United, secondo quanto riportato dal Daily Mail, era in Italia per il francese e non per osservare dal vivo Astori e Marchisio. Una visita ufficiale alle gerarchie bianconere per rinnovare l'interessamento al centrocampista, perso dai Red Devils nell'estate 2012.

Impossibile che la trattativa possa andare in porto già entro la fine di gennaio, ma a Manchester c'è cauto ottimismo che possa concludersi positivamente la prossima estate. Anche perché a Moyes la famiglia Glazer metterà a disposizione circa 120 milioni per rifondare i Red Devils e Pogba è in cima ai desideri del tecnico scozzese, che pensa di usare il portoghese Nani come parziale contropartita tecnica.



Da Torino però potrebbe arrivare un altro rinforzo per lo United: Arturo Vidal. Lo United lo aveva corteggiato già la scorsa estate, ma tra sei mesi l'affare sembra avere più possibilità di concretizzarsi. Tra i numerosi possibili arrivi, lo United rischia però di perdere una colonna dei suoi successi di questi ultimi anni, Nemanja Vidic. Il difensore serbo è in scadenza di contratto e per il momento dall'Old Trafford non è arrivata alcuna offerta di rinnovo. Non solo il Galatasaray di Roberto Mancini ma ora anche il Monaco di Claudio Ranieri lo vuole e già ora Vidic potrebbe firmare un precontratto.