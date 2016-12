Pjanic: "Amo la Roma. La lascerei solo per il Psg" 

12:54 - "La Roma è una grandissima società, qui mi trovo benissimo. Se un giorno dovessi andar via sarebbe solo per il Paris Saint-Germain": lo ha detto Miralem Pjanic, intervistato nel corso della trasmissione Telefoot, della tv francese Tf1.

La tv ha mostrato il filmato del presidente del Paris Saint-Germain, del 3 gennaio, in cui Nasser al-Khelaifi definisce il bosniaco della Roma "un ottimo giocatore, che fa gola a molte squadre". Aggiungendo però che la società giallorossa "non è disposta a lasciarlo andar via".

Telefoot è andata allora a sentire direttamente il centrocampista, che ha risposto: "L'interesse del Paris Saint-Germain mi lusinga, è l'unica squadra in cui andrei se un giorno dovessi andare via da qui. Amo i tifosi di Roma, sono diventato uno di loro, se vado via vuol dire che si e' d'accordo in tre, le due società ed io. Finora non è stato così".