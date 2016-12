Pirlo-Juve, sì fino al 2016

11:12 - Con la Juventus fino al 2016. Due stagioni ancora, Andrea Pirlo lega il suo magnifico calcio e il suo (splendido) finale di carriera alla causa bianconera, quello che si sapeva da tempo è certificato dall'intesa raggiunta, dalla firma al contratto per due anni e dal preannuncio che arriva dopo la notte triste e piovosa dello Stadium, dell'Europa nemica e di quel Benfica così indigesto.

Pirlo che porta a cinque le sue stagioni juventine significa continuità del progetto e il preludio a quello che la Juventus cercherà, con ossessione, il prossimo anno: un posto al sole in Champions League. Quello che potrà dare Pirlo, 35 anni il 19 maggio, lo dirà il tempo. Di sicuro, visto il suo stato di salute e la sua voglia di grande calcio, non sarà poco.

POGBA, LA JUVE HA FRETTA

Sul rinnovo del contratto di Pirlo, al momento, non ci sono parole ufficiali da parte della Juve. Così come attorno al problema-Pogba. Un incontro fra i dirigenti della Juve e Mino Raiola c'è stato, nelle ultime ore. La volontà della Juventus è di chiudere col rinnovo del contatto e aumento di ingaggio prima dell'inizio dei Mondiali. Far slittare la trattativa al durante o al dopo, è un rischio troppo alto. La Juve non intende esporsi.