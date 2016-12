Piqué: "Fabregas lascia il Barcellona per 33 milioni di euro" 

17:05 - "Ces mi ha detto che è fatta. Mi ha detto che è già tutto fatto, è già tutto fatto. Se ne va. Mi ha detto per 33 milioni". Così Gerard Piqué ha rivelato al ct della Spagna Del Bosque e a tutto il mondo intero l'imminente cessione del Barcellona di Fabregas. Il difensore lo ha confessato in conferenza stampa, con la mano davanti alla bocca, al tecnico delle Furie Rosse, ma i microfoni di TVE erano vicini e soprattutto accessi e hanno registrato il tutto. Resta da capire solo la prossima squadra di Fabregas.

Nei giorni scorsi il Chelsea sembrava a un passo dal centrocampista ex Arsenal, ma Josè Mourinho ha smentito la notizia e si è chiamato fuori. Restano così le due squadre di Manchester, il City e lo United, e in fondo anche il Bayern Monaco. I Citizens sembrano essere in pole, ma occhio ai Red Devils che lo vogliono da gennaio e punterebbero su di lui per rifondare la squadra. Sul sfondo anche i bavaresi con Pep Guardiola che lo aveva fortemente voluto al Barcellona.

Del Bosque ha commentato così le frasi di Piqué riferendosi al presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu: "Non gliene va bene una povero presidente, porca miseria, di male in peggio. Lo farete diventare pazzo".