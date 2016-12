Pereyra-Juve è fatta. L'Udinese frena

10:20 - Alvaro Morata è già con Allegri. Patrice Evra in arrivo, è questione di ore. E lunedì è (sarebbe) il giorno di Roberto Pereyra, l'argentino dell'Udinese sul quale la Juventus -notizie del fine settimana- ha messo le mani con un accordo che sarà formalizzato nelle prossime ore. Tutto fatto? Così risulta dalle nostre fonti di calciomercato, ma a sentire il direttore sportivo dell'Udinese, Cristiano Giarretta, non è proprio così.

Interpellato da InterNews.it , Giarretta ha spiegato: "La questione-Pereyra non è chiusa. La Juventus è molto interessata al giocatore, così come l'Inter. Non abbiamo concluso accordi e per questo la situazione è aperta".

L'Inter, da quanto risulta, non ha rinunciato a Pereyra, anche se le mosse delle ultime ore (l'arrivo di M'Vila e la questione apertissima per il cileno Medel) indicano una strategia alternativa al centrocampista udinese. Lasciando così spazio alla Juventus a proposito di Pereyra. Con un accordo che prevede fra l'altro, il passaggio di Sorensen all'Udinese.

La trattativa è alle fasi finali. Le novità sono imminenti.