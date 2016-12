Pato, c'è la pista Borussia Dortmund 

18:10 - Un anno e mezzo dopo aver chiuso la sua avventura europea con la maglia del Milan, per Alexandre Pato si profila un ritorno nel calcio che conta. In questi mesi molte squadre si sono interessate a lui (Liverpool e Tottenham su tutte), ma adesso l'ipotesi più suggestiva è quella del Borussia Dortmund. I vice-campioni in estate perderanno Robert Lewandowski, diretto agli arci-rivali del Bayern Monaco: il suo posto sarebbe occupato dal Papero.

L'ex rossonero al momento è del Corinthians e, contratto alla mano, lo sarà fino al 2016. Ma l'avventura brasiliana non ha dato sempre gli esiti sperati. Qualche mese fa i tifosi hanno chiesto la cessione, delusi dal suo rendimento. La pista Borussia, rilanciata con forza dal portale 'Infoticker.ch', sarebbe una buonissima occasione per rilanciarsi ad alti livelli e dare una sterzata a una carriera che troppo prematuramente è entrata nella fase calante. Pato potrebbe davvero diventare il bomber di riferimento del Dortmund (Lewandowski ha già svolto le visite al Bayern): ma occhio alla Premier, che continua a vigilare su di lui.