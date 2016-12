Parma, Ghirardi: "Per Biabiany un'offerta da capogiro del Guangzhou" 

11:09 - Una offerta irrinunciabile: è quella presentata dal Guangzhou al Parma per Biabiany. A dirlo il presidente degli emiliani Ghirardi: "Il giocatore è in scadenza di contratto - ha dichiarato il numero uno gialloblù alla Rai - e l'offerta arrivata per lui dalla Cina è da capogiro. Deciderà in queste ore ma se l'offerta verrà confermata credo che lo perderemo". Per l'esterno francese la squadra allenata da Lippi ha messo sul tavolo 6 milioni di euro.

Il presidente apre quindi alla cessione di Biabiany - i contatti con Davide Lippi, figlio di Marcello e intermediario del club cinese continueranno anche nella giornata di oggi - chiude, almeno a parole, per Parolo e Paletta, e tesse lo lodi di Donadoni: "Il futuro di Donadoni? Ha ancora un anno di contratto con noi e lui è una persona che rispetta i propri impegni. Quando però arrivano i grandi club capisco anche la volontà di confrontarsi con l'elitès del calcio. Spero che rimanga ancora con noi almeno un anno e non sarò certo io il primo a proporgli di andarsene. Cassano alla Samp? Credo che qualcuno si sia approfittato di lui mettendogli in testa l'idea di ricongiungersi con la sua famiglia che vive a Genova. Personalmente non l'ho mai messo sul mercato".