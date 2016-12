Parma, Ghirardi blinda Donadoni: "Nessun segnale dal Milan"

18:06 - "Donadoni via da Parma? A oggi non abbiamo avuto segnali dal Milan, stiamo benissimo con Donadoni, adesso lui si prende qualche giorno e va a giocare a golf. Io sarò in Cina per lavoro, quando torneremo non credo ci saranno sorprese e, se ci dovessero essere, le affronteremo da uomini. Donadoni ha però ancora un anno di contratto". Con queste parole a Radio Anch'io Sport, Tommaso Ghirardi blinda il suo tecnico dei miracoli.

Tra l'altro, Donadoni doveva essere presente all'inaugurazione della nuova sede del Milan. Ma per ragioni abbastanza ovvie, e per evitare speculazioni, il tecnico del Parma ha preferito evitare l'incontro con tanti amici dei trionfi in rossonero.

Il presidente Ghirardi poi ha parlato di altre questioni, del calcio e del Parma.

"La riduzione del numero delle squadre è una questione complessa - ha detto ancora -: a mio avviso vanno prima riformate le categorie inferiori, che sono in difficoltà, poi dobbiamo studiare la nuova suddivisione delle risorse. Personalmente sono un amante del campionato a 18 squadre".

"Abbiamo nove giocatori fra i convocati nelle varie Nazionali e anche questo per noi e' un risultato eccezionale. Siccome si parla sempre dei 13 Nazionali del Napoli, che andranno ai Mondiali, penso che fra il nostro budget e quello del Napoli, in rapporto ai giocatori convocati dalle Nazionali, non ci sia paragone", ha concluso.