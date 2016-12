Parma, Cassano: "Qui sto bene e qui voglio rimanere" 

11:06 - Antonio Cassano fa chiarezza sul suo futuro che resta legato al Parma, smentendo tutte le voci su un suo passaggio alla Sampdoria: "Queste voci mi hanno disturbato" ha detto il barese in una conferenza congiunta con l'ad del club Pietro Leonardi. "Non ho mai sentito Edoardo Garrone, sono felice a Parma e voglio rimanere qui. Ho sempre detto che mi piacerebbe tornare un giorno alla Samp, ma a Parma vengo trattato come un re. Qui sto benissimo".

"Sono orgoglioso" ha continuato Cassano. "Sin qui ho fatto bene, ma farò ancora meglio a Parma. Mi spiace aver creato dei problemi all'ambiente. Sinceramente non so se la Samp volesse realmente prendermi: ma ripeto, io Garrone non l'ho sentito e non ho rapporti con Mihajlovic". Poi una battuta, amara, anche sulla Nazionale: "Ho lo zero per cento di andare al Mondiale".