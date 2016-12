Parma, Cassano: niente Sampdoria, resta in gialloblù

10:43 - Due gennaio, ore 13.30: ecco il momento in cui si chiarirà definitivamente il futuro di Antonio Cassano. Dato per partente, destinazione Sampdoria, il fantasista barese è atteso in conferenza stampa assieme all'amministratore delegato del Parma Pietro Leonardi: il momento per dire la sua e, salvo clamorose sorprese o strappi ormai improbabili, preciserà la sua decisione di non lasciare il club del presidente Ghirardi e continuare così in gialloblù.

Posizione già preannunciata dal procuratore di Cassano, l'avvocato Beppe Bozzo, che nei giorni scorsi aveva voluto stoppare tutte le voci circa un ritorno del giocatore a Genova per vestire ancora la maglia della Samp. Assieme a Fantantonio, come detto, ci sarà l'ad del Parma Pietro Leonardi: i rumors delle ultime settimane hanno infatti infastidito non poco il club emiliano, una sorta di processo di destibilizzazione che, è immaginabile, il numero due del Parma non perderà occasione di stigmatizzare.