Parma, Biabiany prolunga il contratto fino al 2018

14:42 - La telenovela Biabiany è finita. Il calciatore francese ha annunciato infatti tramite il proprio profilo Twitter di aver rinnovato il contratto con il Parma fino al 2018, il tutto suggellato da una foto dell'ex Inter con il d.s. degli emiliani Leonardi al momento della firma. Il giocatore era stato più volte vicino a lasciare i ducali dato che su di lui c'è stato il fortissimo interesse del Guangzhou, della Lazio (rifiutata) e del Milan di Seedorf.

Anche il Parma sul proprio sito ha ufficializzato l'operazione. L'ad Leonardi, durante la presentazione di Molinaro e Pozzi, si era soffermato sulle trattative che avevano coinvolto il francese negli ultimi giorni di mercato: "Biabiany non è mai stato proposto a nessuno. Si erano fatti avanti i cinesi tramite intermediari e hanno proposto al giocatore un'offerta in grado di farlo barcollare. Di concreto, poi, non c'è stato però nulla. Ho sentito anche di un Ghirardi furioso per il rifiuto di Biabiany alla Lazio, ma per noi il suo no alle altre squadre è stato solo motivo di orgoglio. Vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Il Milan ce l'ha chiesto in prestito e a noi non interessava. L'attenzione della Lazio verso il giocatore era nota da tempo, solleticata dalla sua situazione contrattuale. Ma come detto, siamo orgogliosi e felici che Biabiany abbia scelto di restare".