Panchina Milan: sale Spalletti ma c'è l'indiscrezione Conte

15:05 - Il Milan si muove e lo fa a 360 gradi. Per la panchina dei rossoneri sono, e saranno, giorni decisivi. Nel fine settimana ci sono stati contatti con Luciano Spalletti. L'ex tecnico dello Zenit (che non ha intenzione di dargli la buonuscita) rimane in pole. Un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, però, parla di Antonio Conte. C'è già la smentita, ma il fatto che l'allenatore della Juve sia alla fine della sua avventura in bianconero è un segno.

Dato ormai per scontato l'addio di Clarence Seedorf che, comunque, peserà col suo ingaggio per altri due anni sul bilancio milanista, il problema che riguarda Luciano Spalletti è sempre economico. Allo Zenit percepiva 4 milioni a stagione e in rossonero non dovrebbe andare oltre i 2,5 milioni. Nel contatto avuto da Galliani con l'allenatore toscano, si è parlato anche della composizione dello staff tecnico: si sa che al Milan prediligono le risorse interne. Passando al capitolo Conte, anche qui ci sarebbe stata una telefonata tra l'attuale tecnico juventino e l'a.d. rossonero: il tutto smentito dalle parti. Così come è stata smentita la voce su Jorge Jesus, allenatore del Benfica finalista di Europa League. Alternative da tenere sempre in grossa considerazione sono certamente Pippo Inzaghi e Roberto Donadoni del Parma.