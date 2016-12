Palermo, ultimatum a Iachini: Zamparini pensa a Reja e Ferrara

17:50 - Chi comincia male con Zamparini sa bene di rischiare grosso. Dopo il pareggio con la Samp e la sconfitta contro l'Hellas, la panchina di Giuseppe Iachini comincia a scricchiolare. Come racconta il nostro Paolo Bargiggia, il presidente del Palermo avrebbe concesso ancora un po' di tempo al tecnico marchigiano. Saranno decisive le prossime tre gare, nel frattempo circolano già i nomi dei possibili sostituti: Edy Reja e Ciro Ferrara.

Zamparini avrebbe già avuto un contatto con l'ex allenatore della Lazio, Reja, ma prima di prendere qualsiasi decisione vuole dare un'altra possibilità a Iachini. Il futuro del protagonista della promozione rosanero passa dall'esito delle partite contro Inter, Napoli e Lazio. Non un compito facile. Nonostante la presenza di Gianluca Atzori in tribuna nella partita di ieri sera tra Verona e Palermo, l'altro possibile candidato alla panchina dei siciliani è Ciro Ferrara. L'ex allenatore della Sampdoria ha avuto dei contatti con la federazione sudcoreana per diventare ct della Nazionale, ma resta comunque in corsa.