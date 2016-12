Palermo, addio Hernandez: va all'Hull City

15:29 - Abel Hernandez saluta il Palermo. L'attaccante uruguaiano, dopo cinque anni in rosanero, vola in Premier alla corte dell'Hull City: la società siciliana ha infatti accettato la pesante offerta di 12 milioni di euro da parte dei Tigers, nelle prossime ore la 'Joya' sosterrà le visite mediche e inizierà la sua nuova avventura. Per lui si era parlato del Benfica, ma gli inglesi hanno avuto argomenti economicamente più convincenti.

Arrivato in Italia nel 2009 dal Penarol, Hernandez lascia il Palermo dopo 111 presenze complessive e 31 gol. L'uruguaiano avrebbe potuto abbandonare la Sicilia già lo scorso anno, poi la mancanza di offerte convincenti lo fece rimanere e contribuire alla promozione dei rosanero con 14 gol in 28 partite di Serie B. Ora è arrivato il momento dei saluti: resta solo da capire come verrà sostituito.