Osvaldo rompe col Southampton: Inter alla finestra

15:58 - Buone notizie per l'Inter dall'Inghilterra. Dopo aver incassato i no per Dzeko, Morata, Torres e altri attaccanti, i nerazzurri potrebbero mettere le mani su Daniel Osvaldo. La punta del Southampton non si è infatti presentata al ritiro della squadra di Koeman lamentando un presunto problema fisico. Giustificazione che non ha convinto il club, ora intenzionato a cedere l'italo-argentino al miglior offerente.

L'Inter, dunque, resta alla finestra per Osvaldo. Il giocatore piace da tempo ai nerazzurri e la rottura dell'attaccante con la società inglese potrebbe aprire un nuovo spiraglio nella trattativa. Stando al Daily Mail, per sostituire l'oriundo al Southampton del resto avrebbero già scelto Pellè e per Osvaldo non c'è più spazio. L'offerta dell'Inter, finora rifiutata, è sempre la stessa: prestito con diritto di riscatto. Ora però la situazione è cambiata e l'affare potrebbe anche andare in porto.