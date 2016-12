Osvaldo per Mazzarri: ora si può fare 

10:19 - Mercato-Inter: Guarin e D’Ambrosio, Lamela e Osvaldo, Belfodil e Cannavaro. Il punto, di queste ore. Guarin verso il Chelsea è un affare che potrebbe anche saltare. Questioni tecniche e anche economiche, quello che sembrava sancito diventa possibile, tutt’altro che certo. I 15 milioni di (eventuale) ricavo all’Inter servirebbero per portare a Milano Osvaldo: l’ex romanista ritorna così d’attualità, dopo una parentesi di declino verso il mondo nerazzurro. E la cifra da sborsare è di 15 milioni al Southampton. Ma si potrà fare lo stesso senza la partenza - diciamo obbligata - di Guarin? A Thohir, nei prossimi giorni, la risposta. Di sicuro è Osvaldo il punto d'approdo: non più Lamela.

D’Ambrosio è da considerare interista a tutti gli effetti. La trattativa col Torino è ormai prossima alla conclusione, due milioni più un giovane: si dice Olsen, ma potrebbe toccare a qualcun altro, dipende dalle richieste e dalle necessità di Ventura.



Sul fronte Belfodil, da segnalare la richiesta del Sassuolo che vuole prendere dal Parma la seconda metà dell’attaccante che all’Inter non trova spazio e che l’Inter vorrebbe cedere altrove: a questo punto, un prestito al Sassuolo.



Infine Paolo Cannavaro, sul quale Mazzarri punta per riportare all’Inter un trio di difensori, gli altri sono Rolando e Campagnaro, com’era nel suo ultimo Napoli che in difesa era una garanzia. O quasi. L’Inter, questa Inter, un po’ meno.