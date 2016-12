Offerta del Galatasaray per Matteo Darmian, il Torino alza il prezzo

11:12 - Matteo Darmian (25) è stato uno dei pochi a salvarsi in Brasile e ora potrebbe raggiungere l'allenatore che lo ha lanciato in nazionale. Cesare Prandelli, infatti, avrebbe messo gli occhi sul terzino del Torino. Il Galatasaray ha presentato un'offerta da 7 milioni di euro ma Cairo avrebbe alzato il prezzo del suo gioiellino a dodici milioni. Dopo Balotelli e Mario Gomez, i turchi continuano a cercare giocatori che militano in serie A.

Cesare Prandelli è già al lavoro con il suo nuovo club ma si sta guardando intorno per rinforzare la squadra in vista della Champions League. La preparazione dei turchi prosegue, anche se l'ex ct della nazionale ha posto il veto sull'amichevole in programma contro la Roma all'Olimpico il 19 agosto.