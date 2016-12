Nuova sfida per Del Piero: il Celtic lo aspetta

19:14 - Del Piero torna in Europa. Il microfono da commentatore può attendere. Buone notizie per gli amanti del 'Pinturicchio' provenienti dalle pagine dello 'Scottish Sun'. L'ex numero 10 bianconero è pronto a firmare per il Celtic. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma a due anni dal matrimonio sfumato sul più bello, a causa della proposta del Sidney che convinse Del Piero a trasferirsi in Australia.

Apparentemente scongiurata l'ipotesi di appendere le scarpette al chiodo, Del Piero ha diverse offerte. Proprio il 'Pinturicchio' secondo il 'Sun' avrebbe però manifestato la volontà di mostrare il proprio valore nel campionato scozzese: "Due anni fa la vostra proposta era tra le più interessanti e potrebbe continuare ad esserlo, sarebbe bello poterne parlare ancora" sarebbero state le sue parole in un contatto telefonico con l'allenatore del Celtic Ronny Deila.

'Calciomercato.it' per fare chiarezza ha intervistato il fratello, nonché agente, di Del Piero. "Un giornalista del Sun Ha incontrato mio fratello in Brasile, nella hall dell'albergo dove entrambi alloggiavano. Il discorso era riferito a due anni fa, quando ci fu l'approccio del Celtic, ma non c'è niente di attuale. Alessandro non ha mai parlato con l'allenatore del Celtic. Non so perché l'abbiano riportata come un qualcosa riferito al presente quando tutta la conversazione è stata basata su quanto successo due anni fa. L'idea di Alessandro resta sempre quella di fare un ultimo anno in campo e poi vedere cosa succederà" le parole che smentiscono un possibile approdo del 'Pinturicchio' in Scozia.