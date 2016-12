Nilton-Inter, per ora non si fa

16:25 - Nilton Ferreira Junior, 27 anni, centrocampista del Cruzeiro è a Milano. In queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche per conto dell'Inter, presso una clinica alle porte della città. Un passo deciso, per la volontà sua e del club nerazzurro di mettere a punto una trattativa che registra il consenso del Cruzeiro. Il club ha liberato per quattro giorni il suo giocatore, che aveva chiesto il permesso proprio alla luce di questa nuova, possibile, avventura.

Secondo Uol sport, nei giorni scorsi Nilton si era già sottoposto ad accertamenti, in Brasile, che non avevano dato riscontri positivi, Così si è deciso per questo viaggio a Milano, su richiesta dell'Inter. Visite mediche non significano contratto. E' solo il primo passo per procedere: Nilton è stato fermo lo scorso autunno-inverno per problemi muscolari, poi è rientrato senza tornare al top della condizione. Ma da quel che trapela in queste ore, i riscontri in corso a Milano non sarebbero positivi. E la trattativa è congelata.

Centrocampista di 27 anni, Nilton ricopre quel ruolo mdi metodista che Mazzarri ha indicato nella conferenza stampa dopo la conclusione del campionato, ruolo per il quale aveva indicato il suo sogno: Luiz Gustavo. Che però costa troppo (20 milioni, ma ha una clausola da 33 milioni). Il discorso-Nilton è slegato dall'affare Behrami: il centrocampista del Napoli, nei piani di Mazzarri, riveste un altro ruolo.