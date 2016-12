Niente Roma, "Shaqiri non si muove da Monaco"

17:02 - Si complica la già difficile trattativa per Xherdan Shaqiri. La Roma dovrà con tutta probabilità cambiare obiettivo di mercato dopo le parole rilasciate a 'Kicker' dal diesse del Bayern Monaco Matthias Sammer: "Xherdan è un giocatore importante per il futuro. Non abbiamo intenzione di cederlo". Dell'interessamento giallorosso si era parlato soprattutto come eventuale contropartita tecnica nell'affare che avrebbe portato Benatia a Monaco.

Dopo Keita e Ashley Cole, non sarà dunque il gioiellino svizzero, autore di un grandissimo Mondiale, il terzo colpo di mercato di Walter Sabatini. Allontanata non solo la Roma, anche l'Arsenal era rimasta affascinata dalle prestazioni del trequartista in Brasile e disposta a versare i venti milioni richiesti dai tedeschi, ma l'incedibilità dichiarata da Sammer potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile.