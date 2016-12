Niente Italia, Fernando rinnova col Porto

16:30 - Brutta notizia per Juventus, Inter e Milan. Fernando, mediano brasiliano cercato per giugno dalle big italiane, ha rinnovato con il Porto fino al 2017: lo ha annunciato il club portoghese sul proprio profilo Facebook ufficiale. Il suo contratto coi lusitani scadeva in estate e molte società avevano già avviato i contatti con il suo entourage, ma Fernando ha preferito rinnovare col suo attuale club.

Questo non significa che Fernando non si muoverà dal Porto, ma di sicuro ora l'interesse delle italiane calerà. Per prenderlo, infatti, bisognerà ora spendere per il cartellino: e trattare con Pinto da Costa, storicamente, non è cosa semplice.