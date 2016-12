Napoli, via vai in difesa: si puntano Agger e Manolas 

11:26 - Grande colpo in uscita per il Napoli che piazza Federico Fernandez allo Swansea per ben dieci milioni di euro. Il difensore argentino non ha mai convinto più di tanto dalle parti del San Paolo e Benitez, vista anche la cifra, ha dato l'ok per la sua cessione. Ora, però, Rafa ha bisogno di un nuovo difensore, se non due con la probabile partenza di Britos. Agger e Manolas i nomi che piacciono tanto all'allenatore spagnolo: parte l'assalto.

In attesa di prendere un centrocampista, al Napoli si sta facendo una piccola rivoluzione in difesa. Koulibaly, ottimo in questo pre campionato, non può bastare e allora Rafa Benitez ha già individuato chi prendere. Il tecnico spagnolo potrebbe riabbracciare il suo pupillo Agger avuto ai tempi del Liverpool. Il danese sembra in uscita dai Reds e questo rappresenta un'occasione da cogliere al volo per il Napoli: il difensore centrale garantisce esperienza per l'Europa. Da monitorare la pista che porta anche al giovane greco Manolas. Gli azzurri nelle ultime ore hanno fatto un sondaggio e sfidano Juventus e Roma. Il classe 1991 dell'Olympiacos vuole l'Italia e Raiola sta cercando di accontentarlo: servono, però, 15 milioni di euro da girare ai biancorossi.