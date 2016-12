Napoli, ultima offerta per Gonalons: 12 milioni più bonus

13:29 - L'accordo c'è da gennaio, ma ora il tutto potrebbe avere anche il crisma dell'ufficialità. Maxime Gonalons diventerà a breve un giocatore del Napoli. Il club partenopeo sta definendo in questi giorni l'accordo per il centrocampista del Lione sulla base di 12 milioni di euro più bonus. La deadline è fissata per domani. I francesi, infatti, hanno bisogno di chiudere il bilancio anche grazie a questa operazione.

Bigon, però, sta anche mettendo in campo operazioni in uscita: sulla lista ci sono sicuramente Dzemaili (che potrebbe vestire la maglia del Milan) e il nodo Behrami. Lo svizzero è da tempo ormai immemore in odore di Inter, ma la trattativa pare ancora non arrivare a uno snodo positivo.

C'è anche Pandev sulla lunga lista dei partenti, pure qui tuttavia offerte, specialmente dall'estero non ci sono. Tra i tanti che piacciono al Napoli, parlando di operazioni in entrata, c'è Michu dello Swansea. Sullo spagnolo però pesa un infortunio non molto chiaro e che potrebbe compromettere il suo approdo sotto il Vesuvio.