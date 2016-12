Napoli, ufficiale: Dzemaili e Pandev al Galatasaray

23:27 - Goran Pandev e Blerim Dzemaili, non convocati da Benitez per l'esordio in Serie A, sono sempre più lontani dal Napoli e dall'Italia. Entrambi sono vicinissimi all'accordo con il Galatasaray di Prandelli che li prenderebbe in coppia a titolo definitivo. La trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi nelle prossime ore. Beffato il Milan che aveva nel centrocampista svizzero uno degli obiettivi più concreti dell'ultimo giorno.

L'affare è dunque a un passo e un'ulteriore conferma arriva dallo stesso Pandev, che attraverso il profilo Twitter di Carlo Pallavicino - suo agente - ha voluto mandare un messaggio ai tifosi partenopei: "Grazie amici per i vostri tweet. Sto partendo per Istanbul, devo ancora firmare ma il cuore è con voi e Napoli sarà sempre la mia casa."