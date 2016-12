Napoli, ufficiale: arriva David Lopez

11:42 - Ora è ufficiale. David Lopez è un giocatore del Napoli. L'annuncio arriva direttamente dall'Espanyol. "Questa mattina RCD Espanyol e SSC Napoli hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di David Lopez - si legge sul sito della società spagnola -. Il centrocampista di Sant Cugat si recherà in Italia per le visite mediche, prima che si chiuda completamente la transazione nelle prossime ore tra i club".

Alla corte di Benitez, dunque, arriva un altro centrocampista. A fargli posto sarà quasi certamente Dzemaili, ormai con le valigie in mano. Lo svizzero ha rifiutato la terza proposta di rinnovo dei partenopei e ha deciso di andare al Milan.







Principio de acuerdo con el Nápoles para el traspaso de @David_Lopez6 #RCDE http://t.co/MFp8xWX9mV

— RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 30 Agosto 2014